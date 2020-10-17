РИАМО - 17 окт. Московский «Локомотив» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура чемпионата России по футболу, сообщает Газета.ru.

Новый игрок «красно-зеленых» Зе Луиш проведет эту игру в запасе.

«Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер», — говорится в сообщении.

Против «железнодорожников» будут играть от «Уфы»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

Матч пройдет в субботу в столице, он начнется в 16:30. ​