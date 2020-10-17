РИАМО - 17 окт. В столичном торговом центре «Авиапарк» выявили нарушения соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, управляющей компании и арендаторам грозят штрафы, сообщает оперативный штаб Москвы.

«По результатам проверки выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима», — сказал начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Александр Ларин.

Управляющей компании центра и его арендаторам грозят штрафы на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Юридическое лицо за нарушения мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- В Москве городские службы начали проведение дезинфекции на открытых пространствах, в работах участвуют более 50 тысяч специалистов.

- Столичных туристов оштрафовали на 1,02 млн руб за неразмещение данных о тесте на Covid‑19. Более 2% горожан, которые вернулись из‑за рубежа с 1 августа, не внесли сведения о тесте на портал госуслуг РФ.

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,