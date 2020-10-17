РИАМО - 17 окт. В столице с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября ожидается ухудшение погодных условий, водителей призвали быть внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В этот период прогнозируют дождь, мокрый снег, гололедицу. До конца суток 18 октября также прогнозируются штормовые порывы ветра.

«Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее предупреждение о непогоде объявило МЧС.