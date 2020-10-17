РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 окт. Предприятие «Мультидом Трейдинг» в Котельниках вводит около 500 новых товаров в оборот за год, продукция поставляется более чем 800 ретейлерам, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо посетила предприятие «Мультидом Трейдинг», которое специализируется на оптовой торговле товарами для домашнего обихода.

«Мультидом Трейдинг» - это целый комплекс со своим выставочным залом, складами, офисами; территория предприятия составляет больше гектара. Компания ставит себе задачу предложить новаторские товары, о существовании которых покупатели не знали. Вводится порядка 500 новых товаров в оборот за год», - сказала Галузо.

Продукция поставляется более чем 800 ретейлерам, в том числе в крупные торговые сети.⠀

В настоящее время компания «Мультидом Трейдинг» нацелена на заключение договоров с российскими производственными компаниями, пока 75% продукции поступает из Китая, но цифра идет на уменьшение.

На предприятии работает порядка 100 человек, и 70% сейчас перевели на удаленку. Для безопасности приняты максимальные: в кабинетах работают по два человека, бригада из медицинского центра CMD регулярно приезжает проверять сотрудников на наличие коронавируса, а в здание запрещено заходить, предварительно не измерив температуру.