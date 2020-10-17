РИАМО - 17 окт. В субботу столичные дороги тщательно промыли со специальным шампунем, это промывка может стать последней в текущем сезоне из-за погоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в этом сезоне это четвертая такая мойка дорог. Она может стать последней для этого сезона, так как ожидается похолодание.

Специальным средством помыли асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, парковки, дворы, тротуары, общественные пространства. После этого их помыли обычной водой.

В местах, которые нельзя было промыть с помощью техники, мойку провели вручную.

При такой мойке используют специальное средство, которое полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.