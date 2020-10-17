РИАМО - 17 окт. В аэропорту Шереметьево столкнулись автомобиль и самолет, по этому факту прокуратура организовала проверку, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Утром в субботу самолет, приземлившийся после рейса Новосибирск – Москва, при заруливании столкнулся с автомобилем, который перевозит борт-питание. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров высадили в штатном режиме.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.

Прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.