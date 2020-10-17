РИАМО – 17 окт. Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что при создании лекарства против Covid-19 есть два пути: разработка абсолютно нового препарата или исследование эффективности существующих лекарств в борьбе с коронавирусом, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

В России начали разработку препарата, который будет останавливать репликацию коронавируса. Сейчас лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

«До сих пор ситуация такова, что специфического лекарства против коронавируса нет. В качестве такого лекарства рассматривается американский препарат «Ремдесивир». Но ВОЗ провела дополнительные исследования и пришла к выводу, что этот препарат тоже не очень помогает», — сказал Альтштейн.

Он пояснил, что нужно разрабатывать специфическое лекарство против коронавируса. В рамках первого подхода можно среди известных лекарств найти то, которое может использоваться при инфекции. До сих пор все шли именно этим путем.

Второй путь – разработка нового препарата. Альтштейн отметил, что новое лекарство тоже нужно создать, но это всегда занимает очень много времени. Нужно тщательно доказывать его безопасность.

Альтштейн также отметил, что, если препарат, который сейчас разрабатывается в России и который будет останавливать репликацию коронавируса, находится на доклинической стадии, скорее всего, значит, речь идет о лекарстве, которое уже создано против другого вируса. ​​

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

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- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,