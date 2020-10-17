РИАМО - 17 окт. Житель Истры Геннадий Мусатов к концу месяца переедет в новую квартиру в ЖК «Роза Ветров», его прежнее жилье пострадало во время пожара, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

Она отметила, что 23 марта в доме Геннадия Мусатова на улице Панфилова, 6, произошел пожар. Квартира Мусатова пострадала больше всех.

«Было проведено обследование дома на предмет возможного дальнейшего проживания. В результате комиссией администрации городского округа Истра было принято решение о переселении жильцов данного дома», — написала Витушева в Instagram.

Она добавила, что вопрос по переселению Мусатова был первым. Ему в результате подобрали квартиру в новом ЖК «Роза Ветров», который находится по адресу: Истра, улица Рабочая, дом 1А.

«Новосел лично посмотрел квартиру, в которой сейчас идет ремонт», — рассказала Витушева.

К концу месяца Мусатов переедет в свою новую квартиру.