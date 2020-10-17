РИАМО - 17 окт. Вечером в субботу и 18 октября в столице резко ухудшится погода, из-за этого городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, с 21:00 субботы и до 15:00 воскресенья в Московском регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17-20 метров в секунду, ночью и утром местами возможна гололедица. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сказал Бирюков.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. Бригады будут выезжать на место происшествия в случае падения дерева, повреждения кровли здания, линии электропередачи, указателей и так далее.

Электросетевым компаниям поручили привести в готовность все источники аварийного питания.

Приняты дополнительные меры по защите зданий, транспортных объектов, объектов торговли, широкоформатных рекламных конструкций от порывов ветра.

В случае необходимости на особо опасных местах дорог проведут противогололедную обработку.

Жителей начали информировать о непогоде на городских видеоэкранах. Москвичам также рассылаются СМС с предупреждением.

Горожан призвали быть внимательнее на улице, не парковать автомобили под деревьями. Автомобилистам также следует быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим.