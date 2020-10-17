РИАМО - 17 окт. Дождь и мокрый снег, местами сильные, ожидаются в Подмосковье с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября, ночью и утром 18 октября в регионе может образоваться гололедица, а до конца суток 18 октября порывы ветра будут усиливаться до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При дожде: воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. <…> Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», — говорится в сообщении.

При мокром снеге рекомендуется закрепить слабо укрепленные конструкции во дворе или на участке, на улице нужно быть осторожными, особенно внимательными – при переходе проезжей части.

При гололедице нужно передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым следует использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям также следует быть предельно осторожными и внимательными.

При порывистом ветре нужно убрать с балкона и со двора все хозяйственные вещи. Машину следует поставить в гараж, а если гаража нет, то парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья.