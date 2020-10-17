РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу выбрали победителей конкурса скворечников, также провели игры и мастер-классы для детей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке «Дубрава» на конкурс скворечников представили восемь работ. За них голосовали все желающие. С детьми провели игровую программу, мастер-класс и вручили подарки участникам. В конкурсе принимали участие все желающие - жители города и творческие мастерские. Работы принимали с 15 сентября по 15 октября.

«Победил 12-летний Влад Романов, ему достался подарок и билет на концерт Елены Воробей, который пройдет в субботу в ДК «Машиностроитель». Второе место у Ирины Зайцевой, вместе с трехлетним Ильей они сделали скворечник из природных материалов, им вручили билет на концерт группы «Доктор Шлягер» на 24 октября. Третье - у восьмилетней Виктории Митрошиной, она сделала скворечник из березы, ей дали билет на спектакль Московского губернского театра «Вождь краснокожих» на 31 октября», - сказала организатор конкурса Мария Пашкина.

Голосование за лучшую поделку было народным. Жители города могли отдать свой голос за лучший скворечник и определить победителей. Среди зрителей провели лотерею и подарили победителям билеты на концерты и спектакль в ДК «Машиностроитель».