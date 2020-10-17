РИАМО - 17 окт. В Подмосковье и столице 18 октября может выпасть до трети месячной нормы осадков, ожидаются ливни и мокрый снег, сообщается на сайте «Метеовести».

В субботу в центральной России установилась комфортная погода без осадков, но уже 18 октября в Московском регионе погода резко ухудшится.

«В воскресенье мощный балканский циклон атакует регион, в том числе столицу и Подмосковье, обрушив до 1/3 всей месячной нормы осадков – до 13-18 миллиметров. Например, ночью в Москве похолодает до плюс 2-4 градусов, по области — 0 – плюс 5 градусов, после полудня — плюс 5-7 градусов, в окрестностях — плюс 4 – плюс 9», — говорится в сообщении.

Ожидаются преимущественно ливни, но в конце ночи и утром 18 октября пройдет мокрый снег. Он прогнозируется преимущественно на севере Московской области: в Сергиевом Посаде, Клину, Дубне, Талдоме и Дмитрове. Во второй половине дня порывы ветра достигнут штормовых значений в 15-20 метров в секунду, из-за чего могут падать деревья.

Помимо этого, 18 октября резко упадет атмосферное давление – с 751 миллиметра ртутного столба до 733 миллиметров ртутного столба.

В первой половине следующей недели будет холодно. По ночам температура будет около 0 градусов, ожидаются заморозки. Днем будет только плюс 3-5 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. Осадков будет мало, снег будет сразу таять, поэтому снежный покров не образуется.

К концу следующей недели арктическое вторжение закончится и вернется тепло: воздух будет прогреваться до плюс 7-12 градусов.

Синоптики отмечают, что при такой погоде менять резину на автомобилях на зимнюю, скорее всего, преждевременно.