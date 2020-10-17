РИАМО - 17 окт. Из-за ремонтных работ и футбольного матча на улицах столицы в пяти округах временно ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На стадионе ЦСКА 18 октября пройдет футбольный матч, поэтому с 17:15 до 20:45 полностью перекроют несколько участков дорог», - говорится в сообщении.

В частности, ограничения коснутся участка проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также частично второй и третьей Песчаной улицы и проезда от дома 2 до дома 2а на Ходынском бульваре.

С 20:45 до 21:45 18 октября также нельзя будет проехать по проезду Березовой Рощи к 4-му Ходынскому проезду от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда. Кроме того, закроют дорогу по проезду Березовой Рощи от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна. Полностью перекроют участок 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5, на Новопесчаной улице.

Ряд ограничений также коснется 4-го Ходынского проезда, Ходынского бульвара и улицы Авиаконструктора Микояна. При этом, пока не завершится футбольный матч, будет закрыта парковка возле улицы Авиаконструктора Микояна, 2, строение 12, а также возле проезда Березовой Рощи, 12, напротив дома 10 и в 4-м Ходынском проезде.

До 30 марта из-за прокладки инженерных сетей ограничено движение от дома 1 до дома 6 на Чоботовской улице, а также в проезде напротив Боровского шоссе, 31.

Часть ограничений ввели на время строительства Северо-Восточной хорды. До 31 августа 2021 года ограничения ввели на проспекте Мира, улице Верхнелихоборской и на Дмитровском шоссе. В настоящее время и до 30 ноября также закрыли путь по боковому проезду внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе, а также по боковому проезду внутренней стороны МКАД в районе улицы Василия Петушкова, владение 17.

Из-за инженерных работ ввели ограничения на улице Бочкова. С 19 по 31 октября и с 10 по 19 ноября нельзя будет проехать у дома 3/15, строения 10. Кроме того, ограничения с 31 октября по 11 ноября и с 19 по 30 ноября введут возле дома 11а по улице Бочкова.

Из-за реконструкции инженерных сетей в центре города временные ограничения введут на участках Фрунзенской набережной, в переулке Хользунова и других дорог. ​