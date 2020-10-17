РИАМО - 17 окт. В столице ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Непогода связана с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток через Москву.

«По прогнозам синоптиков, <…> ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, ночью и утром местами гололедица; в течение всего периода и до конца суток 18 октября — усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Во время ухудшения погодных условий специалисты МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями на улице.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию на дорогах и избегать резких маневров. Автолюбителям посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом с плохо укрепленными конструкциями.