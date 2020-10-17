РИАМО - 17 окт. СК начал проверку по факту касания самолета с автомобилем в аэропорту Шереметьево, никто из пассажиров самолета не пострадал, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 10:24, при заруливании воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствие», — говорится в сообщении.

На борту было 112 пассажиров, никто не пострадал. Высадка прошла в штатном режиме.

Следователи продолжают работу в аэропорту. Самолет будет осмотрен с помощью криминалистической техники. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.