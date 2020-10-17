РИАМО - 17 окт. В мессенджере WhatsApp появится новая функция, можно будет связаться с техподдержкой в специальном чате приложения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появится специальный раздел, где можно создать запрос в техподдержку, прикрепив описание устройства и сообщив о проблеме», — говорится в сообщении.

После этого пользователю направят приглашение в специальный чат, где можно обратиться к специалисту поддержки.

Нововведение пока разрабатывается, дата выхода неизвестна.

Сейчас, чтобы поговорить с экспертом, нужно направить обращение на специальный почтовый адрес. ​