РИАМО - 17 окт. Роскачество проверило творожные сырки, в продукции одной марки выявили фальсификат, сообщает Газета.ru.

Раньше у Роскачества были претензии к производителю сырка «Творобушки» . В прошлом году рейтинг продукта обнулили из-за выявления кишечной палочки. В 2020 году в продукции марки не нашли кишечной палочки, но также оценили ее в ноль баллов.

«В составе обнаружены фитостерины. То есть этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что другие производители улучшили качество продукции.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.