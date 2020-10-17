РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Матч в рамках регулярного чемпионата хоккейного клуба «Витязь» и рижского «Динамо» в Риге могут отменить из-за заболевания игроков основной команды коронавирусом, продажу билетов приостановили, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Матч в Риге может быть отменен. Приостановлена продажа билетов на матч «Витязя» в Риге. Команда рижского «Динамо» не сможет провести матч против подмосковного «Витязя» по причине заболевания игроков основной команды. Игроки молодежной команды ХК «Рига» и фарм-клуба «Земгале» задействованы в своих турнирах. Поэтому рижане настаивают на отмене матча и его переносе», - говорится в сообщении.

ХК «Витязь» ждет официального письма из КХЛ и решения об отмене или переносе матча, назначенного на субботу. Команда «Витязей» уже прилетела в Ригу.

Заболевание коронавирусом диагностировано в «Динамо» уже второй раз в сезоне. В сентября пять хоккеистов «Динамо» заразились Covid-19. Позднее сообщалось, что еще пять игроков подхватили инфекцию.