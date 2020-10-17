РИАМО - 17 окт. Столичная полиция завершила предварительное расследование дела в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья, обманом завладевавшего деньгами женщин, с которыми вел переписку на сайте знакомств, сообщается на сайте «МВД медиа».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 163 УК РФ.

«По версии следствия, злоумышленник, представляясь чужим именем, вел переписку с женщинами на бесплатном сайте знакомств. Чтобы доказать серьезность намерений, он предлагал им жить вместе и вступить в законный брак. Войдя таким образом в доверие, через некоторое время мужчина просил оказать ему финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины оформляли на себя кредиты, передавали деньги мошеннику, после чего он не выходил на связь.

Кроме того, мужчина вымогал деньги у одной из потерпевших, угрожая расправой ей и родным.

Выявлено 10 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, уточнила Волк.