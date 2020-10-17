РИАМО - 17 окт. В округах Шатура и Коломенский в субботу сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При пожарной опасности не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок», — говорится в сообщении.

Также специалисты МЧС рекомендуют ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными – не стоит разводить костры в лесу и на торфяниках.

Не рекомендуется жечь мусор в лесу и на торфяниках, жечь мусор можно не менее чем в 50 метрах от хвойных деревьев. После сжигания площадку нужно зачистить в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов.