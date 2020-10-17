РИАМО - 17 окт. На маршруте №205 на западе столицы начали курсировать электробусы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Трасса маршрута тоже изменилась — теперь он идет от совхоза «Заречье» до Киевского вокзала через Можайское шоссе, Кутузовский проспект и набережную Тараса Шевченко», — говорится в сообщении.

Этот маршрут стал 37-м для столичных электробусов. Благодаря запуску экологичного вида транспорта в трех районах Москвы воздух станет чище, время поездок также сократится.

В 2021 году в столице закупят еще 400 электробусов.