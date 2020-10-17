РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 окт. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 57-летнего Андрея Березкина, который пропал в СНТ «Родник» 13 октября, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропал Березкин Андрей Альбертович, 57 лет, СНТ «Родник», городской округ Люберцы. 13 октября 2020 года вышел из дома и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 186 сантиметров. Размер обуви - 46, нормального телосложения, серые глаза, седые волосы с залысинами. Был одет в серую куртку, футболку цвета хаки, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у пропавшего был пакет. Особые приметы: носит очки.

Штаб по поиску свернут, требуются добровольцы для выполнения автономных задач.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Березкина, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.