РИАМО - 17 окт. В субботу утром произошла авария в Обручевском районе на юго-западе столицы, пострадавший ребенок доставлен в медицинское учреждение, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«На Островитянова, 7б, (столкнулись – ред.) две единицы автотранспорта: маршрутка и легковушка», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в ДТП пострадал один ребенок. С незначительными травмами его доставили в медицинское учреждение. ​