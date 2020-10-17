РИАМО - 17 окт. В Москве городские службы начали проведение дезинфекции на открытых пространствах, в работах участвуют более 50 тысяч специалистов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача Москвы даны указания органам исполнительной власти, балансодержателям территорий и объектов о проведении работ по дезинфекции открытых пространств, за исключением улично-дорожной сети», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что главной целью дезинфекции является профилактика распространения Covid-19. В работах принимают участие более 50 тысяч специалистов, которые прошли инструктаж и получили средства индивидуальной защиты.

Там, где дезинфекцию не сможет провести техника, обработка пройдет вручную. В работах задействуют 12 тысяч различных распылителей.

Кроме того, Бирюков добавил, что регулярно дезинфекцию будут проходить наружные поверхности зданий подстанций скорой и неотложной медицинской помощи, медучреждений, административных зданий, вузов и детских образовательных учреждений.

«Городские службы проводят дезинфекцию в местах массового скопления людей - возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта», — отметил заммэра.

Также работы по обеззараживанию ведутся в подземных и надземных пешеходных переходах, на уличных скамейках, детских и спортивных площадках. Обрабатывают общественные туалеты, МФЦ, торговые центры, где продают продовольственные товары, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения, объекты по обращению с отходами.

В работе применяют препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Средства безопасны для людей и животных.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- В Москве городские службы начали проведение дезинфекции на открытых пространствах, в работах участвуют более 50 тысяч специалистов.

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