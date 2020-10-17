РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 окт. В субботу в парке «Малаховское озеро» в подмосковных Люберцах торжественно открыли входную группу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы переживаем за этот парк - «Малаховское озеро», это предмет нашей большой заботы. А в следующем году мы обязательно приступим к расчистке озера. Уже сегодня угадывается то, что будет после окончания всех работ. Например, сегодня (в субботу - ред.) открываем новую входную группу в парк», - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

На открытии прошел концерт с участием творческих коллективов округа. Также глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с Куракиным выпустил в небо голубей.

«Было принято решение высадить сегодня вместе с жителями деревья в парке «Малаховское озеро». Здесь всегда была зеленая зона, это любимое место малаховцев», - отметил Ружицкий.

Всего в рамках экоакции высадили 77 саженцев деревьев.