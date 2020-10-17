РИАМО - 17 окт. Двое жителей Самарской области прошли незамеченными через охрану башни «Федерация» в «Москва-Сити», они поднялись на 84 этаж для фотосессии, но их задержали столичные Росгвардейцы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«В межрайонный отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному административному округу столицы поступил сигнал «тревога» из башни «Федерация», расположенной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Сотрудник охраны рассказал прибывшим росгвардейцам, что заметил по камерам посторонних граждан на 84 этаже высотки. Нарушители были задержаны. Молодые люди рассказали, что хотели пофотографировать виды с крыши.

Задержанных передали полиции для разбирательства.