РИАМО - 17 окт. Принять участие в столичном проекте «Музыка в метро» пригласили «Человека-паука», который станцевал в поезде подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажиры сняли видео с танцем «супергероя». «Человек-паук» выполняет трюки на поручнях, после чего берет телефон у одного из пассажиров и снимает себя в танце.

«Мы любим такие таланты в метро и знаем, как их раскрыть безопасно для других пассажиров. Поэтому приглашаем супергероя в наш проект «Музыка в метро» и хотим снять с ним целый клип (детали расскажем при встрече)», — говорится в сообщении.

Дептранс Москвы призвал и самого «Человека-паука», и тех, кто увидит его в метро, откликнуться и написать в бот @to_deptrans_bot.