РИАМО - 17 окт. Первыми городскими кольцами внутри столицы были не дороги, а крепостные укрепления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сначала это были крепостные валы, обозначавшие границы поселения, а со временем новыми поясами становились дороги, которые окружали постоянно растущий город», - говорится в сообщении.

Еще до появления Кремля на Боровицком холме были укрепления из рва и частокола. Их строили вятичи для защиты от врагов. Со временем тут появилась деревянная, а затем и каменная стена. В XV веке итальянские мастера возвели укрепления из красного кирпича.

В 1538 году появилась Китайгородская стена, которая окружила посадские улицы от Угловой Арсенальной до Беклемишевской или Москворецкой башни Кремля. Для отражения набегов крымских татар в конце XVI века появились стены Белого города. Его границы проходили вдоль сегодняшнего Бульварного кольца. А на месте крепостных башен сейчас площади Покровские Ворота, Пречистенские Ворота и другие.

Очертания современного Садового кольца появились после войны 1812 года. До середины XIX века и в последующие годы границей города считался Камер-коллежский вал, где вела сборы пошлин таможня. Вдоль его ворот и застав сегодня проходит Третье транспортное кольцо.

В 1903 году началось строительство Московской окружной железной дороги. Движение по ней прекратилось в 1934 году и возобновилось в 2000-х во время развития Московского центрального кольца.

Временная кольцевая автодорога появилась в столице в 1941 году. По ней на боевые рубежи перебрасывали войска во время Великой Отечественной войны. Трасса начала появляться в конце 1950-х годов, ее достроили в 1962 году. К реконструкции МКАД приступили в 1990-е.​