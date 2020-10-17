РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В подмосковном Подольске разыскивают 28-летнего мужчину, который пропал восемь дней назад в микрорайоне Львовский, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Петр Бачков, 28 лет, 1991 года рождения. Утром 9 октября ушел из дома в микрорайоне Львовский и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 165 сантиметров, он нормального телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, черную бейсболку.

Нужна помощь добровольцев в поиске. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.