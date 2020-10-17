РИАМО - 17 окт. Жителей столицы, которые вернулись из-за рубежа и которые вовремя не опубликовали данные о тестах на коронавирус на портале госуслуг, оштрафовали на общую сумму 1,023 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Более 2% горожан, которые вернулись из-за рубежа с 1 августа, не внесли сведения о тесте на портал госуслуг РФ. На предоставление информации дается три дня с приезда.

«Административные материалы в отношении 955 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1,023 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Роспотребнадзор с 1 августа направил 2179 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. В отношении граждан составлено 1 515 протоколов. Из-за нарушений москвичам грозят штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, а если при нарушении был причинен вред здоровью других людей, то от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

В столице пройти тест на коронавирус после прибытия из-за рубежа можно в аэропорту и в поликлиниках департамента здравоохранения города.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

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- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

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