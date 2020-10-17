РИАМО - 17 окт. В Подмосковье и столице на 17-19 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя и мокрого снега, которые местами будут сильными, объявлено в столице с 19:00 17 октября до 11:00 18 октября, в Подмосковье – с 18:00 17 октября до 12:00 18 октября. «Желтый» уровень из-за ветра в Москве и области будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 19 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской и Курской областей. На территории Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В субботу температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 10 градусов, будет облачно с прояснениями и без осадков.

18 октября будет облачно, ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные. Ночью порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – плюс 2 градуса, днем — плюс 6-8 градусов.

19 октября будет облачно с прояснениями, прогнозируются небольшие осадки. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью будет плюс 1-3 градуса, днем — плюс 5-7 градусов.