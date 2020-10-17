РИАМО - 17 окт. После продолжительной болезни скончался кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Зильберман, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Продюсер скончался 16 октября.

«Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища», — говорится в сообщении.

Зильберман учился в Московском институте электронного машиностроения, в 1979 году окончил курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. В 2004-2005 годах продюсировал программу «Кино в деталях» на канале СТС. С 2004 года был генеральным директором кинокомпании «ФИЛЬМ-ПРО».

Зильберман выступал в роли продюсера в фильмах «Хочу в тюрьму», «Водитель для Веры», «Маленькая принцесса», «Пыль времени», «Затворник», «Две луны, три солнца» и других. Также в его продюсерской фильмографии есть документальные фильмы, например, «Ульянов про Ульянова» и «Упрямец Хуциев».

Союз кинематографистов РФ и Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ также выразили соболезнования семье Зильбермана, его близким и родным.