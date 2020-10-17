РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали 28-летнего уроженца Оренбурга, подозреваемого в краже электросамоката, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его электросамокат с парковки парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина на улице Рабочая. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего уроженца Оренбурга, у которого изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УКРФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подольский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.