РИАМО - 17 окт. Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали самые низкие значения температур с начала октября, сообщил в субботу РИАМО сотрудник центра погоды «Фобос».

«Плюс 1,9 градуса (зафиксировали в Москве этой ночью - ред.). Соответственно, это была самая холодная ночь в октябре», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Подмосковье этой ночью были заморозки. Самые низкие температуры, минус 1,9 градуса, зафиксировали на юго-востоке региона в районе Зарайска.

«В следующие ночи будет теплеть, потому что будут сильные ливневые дожди. По северу области они будут переходить в мокрый снег», - добавил синоптик.

Он также предупредил, что 18 октября ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду.