РИАМО - 17 окт. В столице за минувшие сутки выявили 4 648 случаев заражения коронавирусом, 1 249 человек с инфекцией госпитализировали, сообщает оперативный штаб Москвы.

Число новых случаев инфицирования в городе за последнюю неделю на 25,3% больше, чем за предыдущую, а случаев госпитализации на 17% больше. К аппаратам ИВЛ подключены 318 пациентов.

«13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними лица помещены под медицинский контроль.

Из-за роста случаев Covid-19 в мегаполисе москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам рекомендовали соблюдать домашний режим и избегать большого скопления людей.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,