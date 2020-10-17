РИАМО - 17 окт. В ТиНАО полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков, у 45-летнего мужчины нашли дома 95 граммов марихуаны, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть сообщили, что неизвестный хранит наркотические средства в одном из домов в поселении Вороновское.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили и изъяли бумажные свертки с неизвестным веществом растительного происхождения, банки с листьями и растения в горшках», — отмечается в материале.

Исследование показало, что в бумажных свертках хранили 95 граммов марихуаны.

По факту находки возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. С фигуранта дела взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.