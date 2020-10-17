РИАМО - 17 окт. В столице за прошедшие сутки выявили 4 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 357 643 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе 2001 пациент выздоровел после Covid-19, за все время эпидемии врачи мегаполиса вылечили 272 227 пациентов.

Также за сутки скончались 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв коронавируса составило 5 906.

В России за сутки зафиксировали 14 922 случая заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 1 384 235 случаев инфицирования, скончались 24 002 пациента, вылечились 1 065 199 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,