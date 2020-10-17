РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 окт. В ДК «Яуза» городского округа Мытищи детям рассказали о профессии пожарного, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Прошлой весной на территории городского округа Мытищи стартовал проект «Знакомство с профессией».

«В рамках проекта проходит профориентационные встречи с представителями различных профессий. Таких как пожарный, юрист, переводчик, врач», - сказала заведующая молодежным сектором ДК «Яуза» Полина Ровнер.

Она добавила, что спикеры рассказывают о том, как они выбрали эту деятельность, как можно сегодня получить профессию, где учиться, какими качествами должен обладать специалист в той или иной области.

Заместитель начальника 18-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области, подполковник внутренней службы Михаил Маркин провел встречу, рассказал детям и родителям о профессии пожарного, ответил на вопросы, озвучил основные правила пожарной безопасности.

В рамках встречи была проведена демонстрация современного пожарного автомобиля, детям показали его оснащение.