РИАМО - 17 окт. Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса, сообщает Газета.ru.

На данный момент нет лекарства, которое бы прицельно «било» по репликации вируса, отметил главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

«Препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — сказал Хаитов.

Врач призвал россиян, пока вакцина против коронавируса проходит испытания, соблюдать меры профилактики инфекции – носить маски и избегать мест большого скопления людей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,