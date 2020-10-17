РИАМО - 17 окт. В лесном массиве у деревни Маслово Одинцовского городского округа нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москвой области.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Звенигородского отдела полиции», - говорится в сообщении.

Информация о находке поступила в 18:17 16 октября. Изъять и уничтожить боеприпас планируют 19 октября. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.