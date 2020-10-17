РИАМО - 17 окт. В этом году свыше 200 волонтеров из Москвы присоединились к 10 инклюзивным мероприятиям для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Среди них этап Кубка мира по всемирному параолимпийскому горнолыжному спорту, Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Редкий фестиваль», <…> инклюзивный забег на ВДНХ WheelGo», - говорится в сообщении.

Волонтеры помогают в организации мероприятий, работают в качестве сопровождающих для участников. Подготовкой волонтеров занимаются в ресурсном центре «Мосволонтер». Здесь проводят образовательные курсы и тренинги, где учат работе с людьми с ограниченными возможностями.

Например, этой осенью волонтеры научились инклюзивному общению и узнали, как стать хорошим напарником для спортсмена с ограниченными возможностями здоровья.

Подробную информацию о работе цента «Мосволонтер» можно узнать на сайте mosvolonter.ru.