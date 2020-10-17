РИАМО - 17 окт. В городском округе Химки рядом с терминалом D аэропорта Шереметьево случился пожар в трансформаторном помещении, пожарные потушили возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило в 16:27 16 октября.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения СПАСОП в 16:27 наблюдалось возгорание кабеля одной из ячеек внутри распределительной подстанции на площади 0,5 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В 16:41 пожар полностью ликвидировали. В происшествии никто не пострадал.

Аэропорт Шереметьево работает штатно.