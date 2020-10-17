РИАМО - 17 окт. В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227», — сказала вице-мэр.

При выписке пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся жители мегаполиса могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Потенциальные доноры должны быть в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний. Кроме того, анализы донора на ВИЧ, гепатиты В и С должны быть отрицательными.

Социальные волонтеры могут помогать тем, кто еще проходит лечение от коронавируса на дому.

Чтобы стать донором или волонтером нужно позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,