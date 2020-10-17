РИАМО - 17 окт. В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

В столице из-за роста числа случаев инфицирования жителям с хроническими заболеваниями, гражданам старше 65 лет и беременным женщинам рекомендовали соблюдать домашний режим. Компании обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

Всем горожанам необходимо носить маски и перчатки в общественных местах для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,