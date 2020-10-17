РИАМО - 17 окт. В субботу температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 10 градусов, будет облачно с прояснениями и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 6 - плюс 8, по области — плюс 5 - плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, такой резкий переход на более низкие температуры может послужить причиной роста простудных заболеваний. Кроме того, содержание кислорода в воздухе уменьшится примерно на 15 единиц. Из-за этого возможно ухудшение самочувствия тех, кто страдает дыхательной недостаточностью.

Жителям региона советуют внимательно следить за своим здоровьем, выполнять рекомендации лечащего врача.