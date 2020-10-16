РИАМО - 16 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин посетил предприятие «Усовские винно-коньячные подвалы», компания входит в первую пятерку производителей коньяков в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

Разин осмотрел производственные цеха, лабораторию, хранилище продукции, пообщался с руководителями и сотрудниками предприятия.

«На сегодняшний день здесь выпускается порядка 90 наименований продукции по уникальным рецептам. Каждый месяц завод поставляет потребителям около 4 миллионов бутылок. Деятельность компании неоднократно отмечена наградами на профессиональных российских и международных выставках», - говорится в сообщении.

Компания входит в первую пятерку производителей коньяков в России и лидирует в четырех сегментах алкогольного рынка – производство ликеро-водочных изделий крепостью более 20%, водки, коньяка, бренди.

Сырье для коньяков закупается в Азербайджане, Армении, Дагестане, во Франции и Испании. Для выдержки продукции используются бочки из кавказского дуба.

Одна из ключевых целей предприятия – опираясь на старинные рецепты и современные технологии, возрождение вкуса настоящего русского коньяка.

«Усовские винно-коньячные подвалы» расположены на территории старой усадьбы Усово, к которой ведет подмосковное Ильинское шоссе.

Предприятие было основано в 1969 году на основе совхоза «Ильинское-Усово», который входил в один из хозяйственных трестов СССР. На базе небольшого цеха по переработке плодов производили алкогольные напитки: вино, вермуты и портвейн, а также варенья и джемы из ягод и фруктов.

В годы «сухого закона» – с 1985 по 1989 годы предприятие перешло на безалкогольную продукцию: яблочный уксус и квас. В конце 80-х годов «Усовские винно-коньячные подвалы» снова получили разрешение на производство алкоголя, в их ассортименте появилась водка. В начале 90-х предприятие переориентировалось на производство коньяков.