РИАМО - 16 окт. В Москве задержали подозреваемую в краже личных вещей и ювелирных украшений из дома, расположенного в поселении Краснопахорское, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть МО МВД России «Красносельское» Москвы обратилась жительница столицы с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу личных вещей и ювелирных украшений из своего жилища, расположенного в поселении Краснопахорское», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материальный ущерб составил более 710 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории поселения Десеновского сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя жительница столицы.

«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая занималась уборкой жилого помещения и на протяжении длительного времени похищала имущество своей работодательницы. Часть похищенного злоумышленница продала, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», - отметила Волк.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.