РИАМО - 17 окт. В столице завершили благоустройство территории возле центрального стадиона ФК «Динамо» — «ВТБ Арена», там появилось комфортное общественное пространство, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Возле спортивного комплекса проведено благоустройство территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Выполнена замена асфальтобетонного покрытия, установлены пешеходные ограждения, нанесена новая дорожная разметка», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что после окончания всех работ пеший маршрут от станции метро «Петровский парк» до стадиона стал удобнее и безопаснее.

По его словам, на благоустроенной территории изменилось освещение. Более яркие фонари, которые здесь установили, потребляют меньше энергии.

«Впервые в городской среде применены опоры двойного назначения, использующиеся одновременно и для освещения, и для размещения светофоров. Это позволило сократить общее число опорных конструкций и улучшить визуальный облик пространства», - отметил заммэра.

Он добавил, что также на данной территории была изменена схема организации дорожного движения. В частности, теперь есть сквозной проезд через Театральную аллею. Автомобилисты могут проехать с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею через Милицейский переулок.​