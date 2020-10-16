РИАМО - 16 окт. В Подмосковье открыли шестой центр помощи при ДТП в Люберцах, в этом году планируется открыть подобные центы в Подольске и Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Люберцах отмечается высокий уровень транспортной загрузки, ДТП в городском округе происходят часто. Центр позволит снизить нагрузки на органы Госавтоинспекции путем дистанционного корректного оформления происшествия на месте, силами самих участников.

«При аварии с участием двух автомобилей и без пострадавших, закон позволяет самостоятельно оформить дорожное происшествие с помощью Европротокола. Специалисты центра помощи при ДТП, связаться с которыми можно по телефону экстренной службы 112, предоставляют водителям всю необходимую информацию по правильному оформлению документов в случае аварии на дороге», - говорится в сообщении.

При грамотном оформлении аварии можно избежать претензии по оформлению страхового случая. Процесс подготовки материалов занимает не более одного часа, вместо трех-пяти в случае ожидания приезда сотрудников полиции.

«Проект был запущен в Московской области в 2018 году. Красногорск стал первым городским округом, где в круглосуточном режиме начала работать горячая линия «Службы помощи при ДТП». Сейчас сервис работает в Красногорске, Одинцове, Мытищах, Истре, Химках и Люберцах», - отметил заместитель председателя правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Каждый день специалисты центров принимают около 100 звонков с мест ДТП. В 2018 году выезд наряда ГИБДД на места ДТП осуществлялся в 85% случаев, а в 2020 году – лишь в 39%. Таким образом, проект центров доказывает свою эффективность.

В 2021 году центры помощи при ДТП появятся в Балашихе, Щелкове, Королеве и Ленинском городском округе.

«Проект набирает актуальность и является одним из приоритетных направлений в организации безопасности дорожного движения на дорогах нашего региона», - отметил Каратаев.