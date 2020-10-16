РИАМО - 16 окт. В Московской области задержали 51-летнего жителя Перми, подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы Республики Тыва, по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, в сентябре 2020 года на берегу старого русла реки Нерской охотником было обнаружено обезглавленное тело женщины. С целью установления личности потерпевшей криминалистами была назначена генетическая экспертиза. Эксперты ГУК СК России выделили генотип», - говорится в сообщении.

В результате ДНК-профиль потерпевшей совпал с данными без вести пропавшей в ноябре 2019 года женщины из Республики Тыва. Она пропала в Москве спустя два дня после приезда на заработки.

Слаженная работа криминалистов и следователей ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников УУР МВД России по Московской области и ОУР МВД УМВД России по Воскресенску позволила установить личность подозреваемого. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что 24 ноября 2019 года он познакомился с женщиной в московском метро. Свое общение они продолжили в Воскресенске. Во время распития спиртного между ними произошла ссора. В итоге мужчина нанес потерпевшей не менее 13 ножевых ранений.

На данный момент проведены четыре осмотра, проверка показаний на месте, допросы, назначены медико-криминалистическая, генетическая экспертизы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.